Maltempo: Puglia, dopo nevicata saltano alcuni treni Fs

(ANSA) - BARI, 27 FEB - Dopo la nevicata di questa mattina, dalle ore 11.00 è attivo in Puglia il piano neve 'emergenza lieve' sulle linee Foggia-Bari, Bari-Taranto e Foggia-Termoli.

Lo comunica Ferrovie dello Stato. La decisione è stata presa - a quanto viene riferito - per decongestionare il traffico.

Nello specifico: sulla linea Bari-Foggia, cancellati i treni metropolitani tra Molfetta e Mola di Bari. I viaggiatori potranno utilizzare i treni della tratta Barletta-Fasano e quelli della Lecce-Bari-Foggia che faranno fermate straordinarie; sulla Foggia-Termoli, possibili ritardi e cancellazioni; sulla Bari-Taranto, cancellati tutti i treni della tratta Bari-Gioia del Colle. I viaggiatori potranno utilizzare i treni della tratta Bari-Taranto che faranno fermate straordinarie.

Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it e su Twitter l'account @FSnews_it. (ANSA).