Ilva: incidente,lesioni mano per operaio

(ANSA) - TARANTO, 27 FEB - Incidente sul lavoro oggi nell'officina Mua dello stabilimento Ilva di Taranto. Un operaio, mentre lavorava al tornio n.11, ha subito delle lesioni alla mano destra. L'episodio, secondo quanto reso noto dall'azienda, si è verificato "perché il guanto si è impigliato sul pezzo montato sul mandrino del tornio stesso. Dalle prime ricostruzioni si ipotizza che il lavoratore abbia avvicinato la mano al mezzo ancora in rotazione". Dopo le prime cure fornite dall'infermeria dello stabilimento, il dipendente è stato trasportato in ospedale dove sarà sottoposto a un intervento.

"Oltre ad aver posto immediatamente la macchina in sicurezza, l'azienda - spiegano fonti dell'Ilva - ha provveduto ad informare gli enti preposti e a svolgere tutte le indagini interne per risalire alle cause che hanno provocato l'episodio".