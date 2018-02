nevica sul Gargano, scuole chiuse

(ANSA) - FOGGIA, 26 FEB - Da un paio d'ore nevica anche a Foggia, oltre che in alcuni comuni della Capitanata. A causa delle temperature rigide e della neve le scuole di San Severo, San Nicandro Garganico e Ascoli Satriano restano chiuse. Nevica con particolare intensità in alcuni comuni del Gargano e dei Monti Dauni dei Monti Dauni. Al momento, però, sulle strade della Capitanata non si segnalano particolari disagi. Intanto, a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile e dell'annunciata ondata di maltempo, con rischio neve e ghiaccio, è stata annullata la manifestazione con il ministro Andrea Orlando e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, in programma oggi alle ore 18.

Le prefetture di Brindisi, Foggia e Bari, già da ieri in vista dell'ondata di gelo hanno disposto il blocco della circolazione dei tir su strade provinciali e statali.L'arrivo del vento siberiano 'Buran' sull'Italia, ha portato la neve anche in provincia di Foggia e nella provincia Bat (Barletta-Andria-Trani), con temperature comprese tra meno 5 gradi nelle zone più interne della Puglia, e pochi gradi sopra lo zero lungo la costa. Ne dà notizia la Protezione civile regionale spiegando che nelle prossime ore la neve arriverà anche sull'Alta Murgia. Al momento non si registrano criticità legate alla viabilità. Solo alcuni comuni del Subappennino Dauno, dove la maggior parte delle scuole sono chiuse e la neve è caduta con più intensità, alcuni comuni hanno avuto qualche difficoltà nella circolazione dei mezzi pubblici. Codice giallo (nevicate in corso con intensificazione) sui tratti autostradali Poggio Imperiale-Cerignola est, e Foggia-Canosa. Domani la situazione potrebbe migliorare sul Gargano ma le temperature torneranno a calare bruscamente su tutta la Puglia da mercoledì.