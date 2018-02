Maltempo:Coldiretti Puglia, a Noci vitelli coperti con cappotto

(ANSA) - BARI, 26 FEB - A causa del maltempo c'è preoccupazione in Puglia "per ortaggi, frutteti già in fiore e animali nelle stalle, mentre a Noci i baby vitelli sono stati già coperti con i cappottini". Lo rende noto Coldiretti Puglia secondo cui in Provincia di Foggia dalle prime ore dell'alba gli agricoltori si stanno adoperando al taglio anticipato dei cavolfiori, per evitare che le gelate notturne rovinino irrimediabilmente il prodotto. In provincia di Bari grande preoccupazione per i mandorli in fiore e per le gelate notturne che potrebbero arrecare danno alle varietà di ciliegie che fioriscono in anticipo. "Vanno con urgenza liberate dall'isolamento le strade di campagna - dice Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Puglia - per consentire le consegne quotidiane, il ritiro dei prodotti di latte ed il rifornimento di ortaggi e altri generi alimentari. A preoccupare è il protrarsi del gelo. Si teme il ripetersi di uno scenario critico come quello del 1985, quando le gelate hanno compromesso gravemente le produzioni".