Decaro,fine bonifica Fibronit a ottobre

(ANSA) - BARI, 26 FEB - "Se tutto procede come oggi, entro ottobre tutte le lavorazioni della bonifica della ex Fabbrica della Fibronit saranno completate". Lo ha annunciato il sindaco di Bari, Antonio Decaro che oggi ha accompagnato il rettore, Antonio Uricchio e il responsabile ARPA, Vito Bruno in un sopralluogo sul cantiere della fabbrica di amianto. Le operazioni - precisa un comunicato - stanno seguendo puntualmente il cronoprogramma e nei giorni scorsi la Asl ha certificato la restituibilità del capannone a seguito del completamento delle demolizioni eseguite sempre con la tecnica del confinamento statico e dinamico. Si tratta della terza fase delle opere di demolizione. Ora la tensostruttura sarà montata sull'ultimo blocco da demolire, che comprende gli edifici e i silos che rappresentano la parte più complicata per la demolizione vista l'altezza e le dimensioni. Ad agosto terminerà la fase delle demolizioni.