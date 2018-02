Decaro su Fb, ragazzi non chiudo scuole

(ANSA) - BARI, 26 FEB - "Cari studenti baresi, io vi voglio bene, ma non iniziate con i messaggi strappa lacrime per far chiudere le scuole, perchè per ora, sulla città di Bari non c'è alcuna emergenza meteo". Lo scrive su Facebook il sindaco di Bari e presidente nazionale dell'Anci, Antonio Decaro. "C'è un pò di neve, ma non si ferma per terra. Quindi oggi pomeriggio - aggiunge - fateli i compiti per domani.'Che se vi interrogano poi', non è colpa del sindaco. Il consiglio vale anche per le mie figlie ai cui messaggi non sto rispondendo. Se poi dovesse nevicare...", conclude Decaro che posta anche una parte dei messaggi ricevuti dai ragazzi in cui si 'prega' il sindaco di chiudere le scuole.(ANSA).