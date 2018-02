A Taranto il ballerino di tango Zotto

(ANSA) - TARANTO, 26 FEB - Miguel Angel Zotto, considerato dagli addetti ai lavori il più grande ballerino di tango al mondo, arriva al Teatro Orfeo di Taranto venerdì 2 marzo per lo spettacolo "Zotto Tango", inserito nel cartellone degli Eventi Musicali organizzato dall'Orchestra Ico Magna Grecia. La serata prevede un percorso musicale e coreografico dove eleganza, sensualità e seduzione si fonderanno con l'energia del tango argentino. Con Miguel Angel Zotto sul palco ci saranno la sua partner Daiana Guspero, prima ballerina degli otto appartenenti alla Compagnia di ballo "Tango x2", e l'Orchestra dal vivo "Tango Sonos". Lo spettacolo "Zotto Tango" con la compagnia Tango Por Dos, è approdato sul palcoscenico in Italia per onorare Papa Francesco. Fu infatti presentato per la prima volta presso l' Auditorium della Conciliazione di Roma proprio nel giorno del compleanno del pontefice, riscuotendo grande successo. Nel programma della serata di Taranto anche Libertango e La Cumparsita. (ANSA).