Camerata, sul palco Ballet Flamenco

(ANSA) - BARI, 24 FEB - Torna la danza della Camerata Musicale al teatro Petruzzelli: il Ballet Flamenco Espanol in arrivo da Madrid presenta uno spettacolo dedicato per intero al fascino ed alla magia del "flamenco". L'appuntamento è in programma lunedì 30 aprile al Teatro Petruzzelli.

Il Ballet Flamenco Español è stato fondato nel 2017 per mostrare al mondo la danza spagnola, non solo il flamenco così come lo conosciamo ma anche i classici spagnoli e la danza spagnola di derivazione bolera. E' così che nasce il Flamenco Live come percorso visivo alla scoperta di diversi stili di danza spagnola, raccontandone la storia e le influenze.

L'idea, così come lo spettacolo, sono stati accolti fin da subito dai produttori di tutto il mondo dove è stato portato in scena negli Emirati Arabi, in Francia, Turchia, Russia, Europa, Cina e Giappone. Un corpo di ballo di dieci ballerini si esibirà nel Bolero de Ravel, Zapateado de Mozart e nel Flamenco Live; con musica dal vivo.(ANSA).