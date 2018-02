Calcio: Bari vince a Terni 1-2

(ANSA) - TERNI, 24 FEB - Ancora una sconfitta per la Ternana nonostante l'arrivo in panchina di Luigi De Canio. I rossoverdi sono stati infatti sconfitti in casa dal Bari per 1-2. Al primo affondo, al 3', i pugliesi hanno trovato subito il gol dalla distanza con lo scozzese Henderson che, sfruttando un buco difensivo ha trafitto Plizzari. La Ternana ha trovato il pareggio all'11 grazie ad un colpo di testa dell'ex Defendi, bravo a sfruttare un cross dalla sinistra di Paolucci. Nella ripresa il Bari ha però messo a segno il gol della vittoria con un colpo di testa di Marrone su angolo di Henderson.