Basket: indagine Fip su Martina-Brindisi

(ANSA) - TARANTO, 23 FEB - Il presidente della Fip (Federazione italiana pallacanestro), Gianni Petrucci, ha attivato la Procura federale per verificare eventuali violazioni regolamentari accadute ieri a Martina Franca (Taranto) nella Finale Interzonale Under 18 di Eccellenza maschile fra Aurora Brindisi e Valle d'Itria BK Martina. Le due squadre, forse per giocare più vicino a casa (nel girone Campania, evitando quello della Toscana) o ritenendo un raggruppamento più semplice dell'altro, hanno giocato 'a perdere' lo spareggio per l'accesso alla fase interregionale con auto-canestri ed atteggiamenti che hanno indispettito il pubblico e costretto gli arbitri a sospendere la partita. C'è un video diffuso sui social network, diventato virale, che è all'esame della procura federale. "E' umiliante per i ragazzi, lasciamo stare - commenta chi lo ha girato - le società". Ed ancora: "Prima un giocatore ha anche tirato un calcio al pallone, spingendo l'arbitro a interrompere la gara".