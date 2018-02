M5s Puglia, restituiti 400mila euro

(ANSA) - BARI, 22 FEB - Il M5s in Puglia ha restituito ai cittadini altri 257 mila euro, frutto degli importi accantonati dagli otto consiglieri regionali cinquestelle, che a Bari hanno simbolicamente consegnato un maxi assegno. L'importo complessivo è di circa 400mila euro ed è riferito ai primi due anni e mezzo di mandato, come è stato spiegato dai consiglieri Rosa Barone, Gianluca Bozzetti, Cristian Casili, Mario Conca, Grazia Di Bari, Marco Galante, Antonella Laricchia e Antonio Trevisi. Con il taglio dei primi 12 mesi di mandato, circa 133mila euro sono stati acquistati sale cinema, macchinari e attrezzature e donarli ai reparti di pediatria di ospedali e strutture sanitarie pugliesi. I 257mila euro che saranno destinati alle scuole pugliesi. Le iniziative, hanno spiegato i M5s, hanno voluto "garantire il diritto alla salute e allo studio dei pugliesi". Fino al 31 marzo si potrà segnalare un'idea, necessità o progetto per una scuola su puglia5stelle.it/facciamoscuola che saranno tutte esaminate dal gruppo M5s Puglia.