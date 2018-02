Cimena: tappa a Bari per 'Tommy e Altri'

(ANSA) - BARI, 22 FEB - Portare all'attenzione di tutti le storie di isolamento e difficile integrazione che vivono le persone autistiche: è l'intento del film-documentario "Tommy e gli Altri" che, grazie all'omonimo progetto supportato da Sky Italia in collaborazione col Miur, ha fatto tappa a Bari, dove è stato applaudito da 300 studenti nel multisala Galleria. Il film, scritto da Gianluca Nicoletti, papà di Tommy, con la regia di Massimiliano Sbrolla, parla dell'autismo in Italia dove la legge prevede programmi e cure per questi ragazzi solo fino al compimento dei 18 anni, non contemplando gli adulti. Da qui le domande che pone la pellicola: "Che cosa succede a questi ragazzi quando diventano grandi? Quali diritti hanno? Dove vanno? Che fanno?". Protagonisti del film, finanziato da una raccolta fondi dalla onlus 'Insettopia', sono 'gli altri', gli autistici adulti ai quali, proprio come Tommy, non viene più riconosciuto il diritto a una vita sociale. Il tour, in collaborazione con Kulta-Scuola Channel, proseguirà fino a marzo.