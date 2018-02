Spari nella notte a Bari, nessun ferito

(ANSA) - BARI, 21 FEB - Colpi di pistola sono stati sparati, nella notte, da persone non ancora identificate, in strada San Gaetano, a Bari vecchia. Una strada dove risiedono familiari di persone note alle forze dell'ordine. Alcuni abitanti della zona hanno segnalato al 113 di avere udito il rumore di colpi d'arma da sparo per strada. Sul posto sono giunti i poliziotti delle Volanti della Polizia che hanno rinvenuto sei colpi calibro 7,65. Al momento non si segnalano feriti. Sono in corso indagini per verificare se si sia trattato di un atto intimidatorio o di un fallito agguato.