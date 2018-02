Anpi Bari, no patrocinio su Almirante

(ANSA) - BARI, 21 FEB - L' Anpi di Bari esprime "sconcerto e disappunto per la concessione, da parte della Regione Puglia e del Comune di Bari, del patrocinio all'iniziativa in onore di Giorgio Almirante che si terrà sabato 24 febbraio", chiedendo "che vengano ritirati e che nessun rappresentante istituzionale partecipi all'iniziativa, per un elementare dovere di coerenza con il loro ruolo di rispetto per una Città insignita nel 2007 della Medaglia d'oro al merito civile". Nella motivazione di quella medaglia si legge, tra l'altro, che Bari fu "protagonista di una tenace resistenza al nazifascismo, sopportando la perdita di un numero elevato dei suoi figli migliori"; che "venti giovani cittadini vennero trucidati in via Nicolò dell'Arca mentre inneggiavano, all'indomani della caduta del fascismo, alla riconquistata libertà"; che "la popolazione tutta, animata dagli ideali di democrazia e giustizia, con eroico coraggio, con i militari, impedì, dopo ore di violenti scontri, che le truppe tedesche" distruggessero il porto.