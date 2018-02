Tir tampona auto polizia su A14,2 feriti

(ANSA) - BARI, 20 FEB - Due agenti della Polizia stradale hanno riportato, entrambi, 7 giorni di prognosi in seguito a un tamponamento avvenuto sull'autostrada A/14 all'altezza di Molfetta (Bari). Gli agenti si erano fermati sulla corsia di emergenza per prestare soccorso a un automobilista con l'auto in panne. E' sopraggiunto un mezzo pesante che, per cause da accertare, ha tamponato l'auto di pattuglia della sottosezione Bari Sud che, a sua volta, è finita contro l'auto in panne. Al momento del tamponamento, che ha distrutto l'auto di servizio della polizia, gli agenti erano nell'abitacolo. Sul posto è intervenuto per primo personale della Brigata Marina San Marco della Marina militare che ha garantito la viabilità stradale in attesa dell'arrivo dei soccorritori. (ANSA).