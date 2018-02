Sequestrata struttura anziani abusiva

(ANSA) - MONTEPARANO (TARANTO), 20 FEB - Una struttura socio-sanitaria per anziani, con annessi ambulatori di chirurgia e dermatologia, con sede a Monteparano (Taranto), è stata sottoposta a sequestro preventivo da militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Taranto, per presunte irregolarità nella concessione delle autorizzazioni. Ai quattro indagati (dipendenti del Comune di Monteparano e l'amministratore di una società, con sede nella provincia di Lecce, interessata alla realizzazione della struttura, ancora in fase di realizzazione), sono stati contestati, a vario titolo, in concorso, i reati di abuso d'ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici nonché violazioni al Testo Unico in materia edilizia. L'immobile sequestrato in esecuzione di un decreto emesso al gip Martino Rosati su richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Carbone ha un valore complessivo di 3 milioni e 400mila euro.