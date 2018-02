Ppiattaforma cloud per sanità digitale

(ANSA) - BARI, 20 FEB - Una piattaforma in cloud per gestire al meglio i processi aziendali e una tecnologia innovativa che sfrutta la realtà aumentata per assicurare un'efficacie assistenza su dispositivi radiologici: due realtà imprenditoriali baresi hanno creato insieme un fortunato caso di industrializzazione nella sanità digitale. Protagoniste sono Predict, impegnata nella distribuzione di sistemi ecografici e radiologici, e Openwork, specializzata in piattaforme di sviluppo applicativo. Con la piattaforma Jamio openwork, Predict ha potenziato le fasi lavorative della presa in carico dell'ordine, della consegna della merce, del collaudo e infine della fatturazione, oltre a razionalizzare il sistema di archiviazione dei documenti per facilitarne anche la successiva consultazione. Per l'assistenza 'post vendita', invece, Predict utilizza la soluzione 'Optip': app che permettono all'azienda di usare speciali visori Microsoft per intervenire sui macchinari senza doversi recare fisicamente negli studi diagnostici.