Nadia Toffa cittadina onoraria Taranto

(ANSA) - TARANTO, 20 FEB - Il Consiglio comunale di Taranto ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Marco Nilo per il conferimento della cittadinanza onoraria di Taranto a Nadia Toffa, conduttrice della trasmissione "Le Iene" di Italia 1. Nilo aveva raccolto la sollecitazione di centinaia di cittadini, espressa personalmente o con appelli lanciati attraverso i social network. La stampa nazionale - spiega il consigliere - ha dato risalto positivo alla campagna di vendita delle magliette 'Ie Jesche Pacce Pe Te' che ha unito i cittadini attorno allo scopo della raccolta di fondi per la oncologia pediatrica. Madrina di tale iniziativa è stata Nadia Toffa, che più volte si è occupata delle problematiche ambientali di Taranto. Recentemente la conduttrice ha svelato di aver avuto il cancro e ha ringraziato per la forza che le ha dato la piccola Gabriella, una bambina di 6 anni di Taranto che lo scorso anno aveva raccontato ai microfoni della "Iena" Toffa la sua vita in corsia e la battaglia contro la malattia.