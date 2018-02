Estorsioni e rapine,11 arresti in Puglia

(ANSA) - BRINDISI, 20 FEB - I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Brindisi stanno eseguendo 11 arresti e un obbligo di dimora nelle province di Brindisi, Foggia, Taranto e Trani. L'ordinanza cautelare si fonda sulle risultanze di una indagine svolta dalle fiamme gialle - con il coordinamento della procura della Repubblica di Brindisi - che ha smascherato uno strutturato gruppo criminale stabilmente dedito ai reati di estorsione, furti rapine, allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché alla detenzione e porto illegale di armi. In particolare, il gruppo criminale, che avrebbe utilizzato le armi per affermare i propri metodi delinquenziali, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, avrebbe minacciato le vittime con richieste estorsive: in caso di mancato pagamento annunciavano che ci sarebbero state gravi conseguenze fisiche e patrimoniali.