Da Mibact 1,5 mln per Cava Dinosauri

(ANSA) - BARI, 20 FEB - Ci sono anche gli interventi per la conservazione, il restauro e valorizzazione della Cava dei dinosauri di Altamura tra le opere finanziate dal piano di investimenti del Mibact che ha destinato 600 mln di euro al patrimonio culturale italiano. I fondi destinati a quest'opera ammontano a 1,5 mln di euro, mentre sono complessivamente 7,6 i mln per restauri e interventi antisismici nella provincia di Bari. Sempre ad Altamura ci sono 500mila euro per il Complesso di San Domenico. A Bari sono finanziati interventi per la Cattedrale di S.Sabino (250mila euro), per la Chiesa di S.

Giacomo (150mila) e per S. Chiara, sede della Soprintendenza (500mila). A Bitonto ci sono interventi per la chiesa di S.Giacomo (500mila) e per quella di S. Giorgio Martire (300mila). A Mola di Bari andranno 1,5 mln per la chiesa di S.

Nicola. A Monopoli 300mila euro per la Chiesa di S.Pietro e 250mila euro per S.Leonardo. Infine, a Polignano ci sarà il restauro della chiesa di S.Vito (750mila) e della chiesa del Purgatorio (600mila).