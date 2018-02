Blitz Talassa, 3 migranti in Tir a Bari

(ANSA) - BARI, 20 FEB - Ha coinvolto anche Bari l'operazione nazionale Talassa, il 12 e il 15 febbraio scorso, disposta dal ministero dell'Interno per contrastare l'immigrazione illegale e il falso documentale nei principali scali marittimi italiani.

Tra i 74 mezzi pesanti controllati sono stati trovati, nascosti sotto a due Tir, un pachistano e due iracheni provenienti dalla Grecia. I controlli a Bari sono stati eseguiti dal Dispositivo sicurezza portuale della polizia, Questura, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Agenzia delle Dogane, Polizia Stradale, Autorità Portuale e l'agenzia Frontex. Complessivamente sono state controllate 2.231 persone, 399 delle quali positive in banca dati, 5 pescherecci, 3 imbarcazioni da diporto. Respinti 10 albanesi alla frontiera. Sequestrati droga, volatili, 194 kg di prodotti lattiero-casearii e un passaporto falso. Contestati tre illeciti amministrativi, comminata una multa per violazione del codice della strada e notificati quattro provvedimenti giudiziari e uno amministrativo.