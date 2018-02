Accoltella agente Polfer in stazione

(ANSA) - TARANTO, 20 FEB - Un cittadino bulgaro di 50 anni, Ivan Iliev, pugile dilettante, è stato arrestato nella stazione di Taranto dopo aver aggredito con un coltello a serramanico un agente della Polfer che stava tentato di bloccarlo con un collega mentre l'uomo danneggiava mobili e suppellettili della stazione. L'agente è rimasto illeso grazie al fatto che le coltellate, sferrate all'altezza del torace, sono state bloccate dal telefonino che era in tasca. I tagli sono comunque evidenti sulla divisa.

I due agenti erano intervenuti poco prima già all'esterno della stazione dove l'uomo stava aggredendo alcune persone che erano in attesa alla fermata del bus. All'arrivo degli agenti l'uomo era entrato nella stazione scatenandosi contro i mobili.

E' stato poi bloccato dai due agenti e arrestato per tentativo di omicidio.