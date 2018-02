12 rapine a Bari,4 arresti della polizia

(ANSA) - BARI, 20 FEB - Avrebbero commesso 12 rapine a mano armata, dal gennaio al settembre 2017, in supermercati e distributori di carburanti ubicati dei quartieri San Paolo e Libertà a Bari. E' l'accusa contestata dalla polizia di Stato a quattro persone arrestate, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, a conclusione di indagini della squadra mobile della Questura. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono rapina aggravata, tentata rapina aggravata, porto continuato di arma da fuoco clandestina, ricettazione e furto aggravato in concorso.

Gli arrestati sono Nicola Sasanelli, di 20 anni, Piero Bianco, di 22, Gaetano Mininni, di 22, e Giuseppe Fraddosio, di 33, in passato denunciati per reati contro il patrimonio. Rapine commesse con modalità decise non esitando a puntare contro le vittime le armi, di sicuro una pistola calibro 8 con canna modificata, utilizzata in più rapine, e una giocattolo, in metallo, priva di tappo rosso. Che hanno fruttato un bottino complessivo di 12.800 euro.

Le indagini sono state avviate dopo l'arresto in flagranza, da parte dei Falchi della Squadra Mobile, di Nicola Sasanelli mentre rapinava Md Discount in via Grandi. Episodio durante il quale un'anziana alla cassa, in compagnia del marito, fu colta da malore per la paura. Tra i supermercati presi di mira, gli Eurospin e in particolare quello di via Accolti Gil, al San Paolo. Tutte rapine fatte a volto coperto da caschi o cappellini per non essere riconosciuti. Per la fuga avrebbero usato anche scooter ottenuti in prestito da persone sulle quali sono in corso indagini per favoreggiamento aggravato.

Tra le rapine commesse, agli atti risulta che in qualche caso sono trascorsi 4 mesi una dall'altra, in altri casi hanno avuto cadenza mensile. Intanto la polizia riesce ad ottenere elementi di accusa nei confronti di Piero Bianco che minaccia i cassieri del Penny Market di via Brigata Regina con una mazza di ferro, ma poi desiste andando via a mani vuote. L'uomo è ritenuto l'autore di rapine ai danni di altri supermercati e distributori di benzina tra cui quella commessa alla Esso con i banditi che per travisarsi usano un lenzuolo