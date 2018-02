Petruzzelli: in scena 'Trovatore'

(ANSA) - BARI, 19 FEB - Andrà in scena mercoledì 21 febbraio 'Il trovatore' di Giuseppe Verdi, seconda opera del cartellone lirico della Fondazione Petruzzelli e teatri di Bari, con la direzione orchestrale affidata a Renato Palumbo e la regia a Joseph Franconi Lee. L'allestimento è quello storico di Sormani Cardaropoli di Milano, con le scene di Tito Varisco, i costumi di Pasquale Grossi. L'opera, insieme a 'Turandot' di Puccini, sarà rappresentata in Giappone nella tournee che il Petruzzelli ha organizzato dal 17 giugno al 2 luglio. A dirigere l'orchestra in Giappone sarà il maestro Palumbo che diresse, nel 2009, la 'Turandot' nell'edizione curata da Roberto De Simone per la riapertura del Petruzzelli 'ricostruito' dopo l'incendio.