Tiro a volo:Rossi 4/a a Doha, marito 3/o

(ANSA) - DOHA, 17 FEB - Il tiro a volo azzurro centra il podio nella gara di Trap uomini del GP del Qatar. A mettersi al collo la medaglia è stato il tarantino Mauro De Filippis, terzo alle spalle dello slovacco Erik Varga e del ceco Jiri Liptak. Poliziotto, marito dell'olimpionica Jessica Rossi, De Filippis ha chiuso le qualificazioni con 123/125 e +6 nello spareggio per definire i finalisti. Nel round per le medaglie ha superatogli sbarramenti che hanno assegnato il sesto, quinto e quarto posto, arrendendosi in quello con cui si è aggiudicato il bronzo.

Finale mancata per Giovanni Pellielo. Il veterano azzurro si è fermato al 13/o posto. Buona per la finale, ma non per il podio, la prestazione di Jessica Rossi. Con 116/125 +2 nelle qualificazioni si è assicurata il quinto posto del round conclusivo e si è poi fermata in quarta piazza con 29/35. Sul podio la rappresentante di San Marino Alessandra Perilli (oro), la libanese Ray Bassil (argento) e la finlandese Satu Makela-Nummela (bronzo). 12/a la 'figlia d'arte' Fiammetta Rossi.