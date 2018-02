Tap: imbrattata sede Confindustria Lecce

(ANSA) - BARI, 16 FEB - Un atto vandalico è stato compiuto la notte scorsa ai danni della sede di Confindustria di Lecce in via Fornari 12 dove ignoti hanno imbrattato, scrivendo due volte NO TAP con della vernice nera e con delle uova, il portone adiacente l'ingresso principale della sede dell'associazione degli industriali. A dare l'allarme questa mattina un commerciante del posto. Sull'episodio indaga la Digos della Questura.

Un atto simile era stato commesso il 13 agosto 2014. Nei giorni scorsi il presidente di Confindustria Lecce, Giancarlo Negro, aveva espresso forte preoccupazione e dissenso per l''operato del movimento che si oppone alla realizzazione del Tap nei confronti della ditta che sta eseguendo i lavori per conto del consorzio internazionale. (ANSA).