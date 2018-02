Renzi, voto non è bonifico "revocabile"

(ANSA) - BARI, 16 FEB - "Dai sondaggi emerge con forza che il 5 marzo il primo partito sarà il Pd o il Movimento 5 Stelle e purtroppo il voto non può essere revocato come un bonifico.

Occorre quindi fare attenzione". Lo ha affermato il segretario del Pd, Matteo Renzi, incontrando oggi a Bari i candidati pugliesi, i dirigenti del Pd Puglia ed i sostenitori del partito. All'incontro partecipano anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro. "Per anni ci hanno detto che siamo noi disonesti. Lo dicono a me che - ha sostenuto - non ho preso nemmeno un avviso di garanzia". "Il Pd ha preso il Paese dando una prospettiva di sviluppo, con la consapevolezza che fosse giusto. Siamo orgogliosi della strada fatta, ma ora - secondo Renzi - dobbiamo guardare avanti". "Gli ultimi sondaggi dicono che il Pd - ha sottolineato Renzi - può essere il primo partito ed il primo gruppo parlamentare".