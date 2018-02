M5S: manifesto lutto davanti sede meetup

(ANSA) - LECCE, 15 FEB - Un piccolo manifesto listato di nero è stato affisso da persone non ancora identificate sulla saracinesca della sede del meetup dei portavoce del M5S a Lecce, in via Milizia 45. Sul volantino si legge, scritto a stampatello, in stile instagram: "Chiuso per lutto fino al 4 marzo #gliindegnisietevoi #137.000volte e forse più". La cifra riportata riconduce a quella che viene contestata al senatore leccese uscente e candidato Maurizio Buccarella, reo di aver trattenuto senza rimborsarli 137 mila euro. Buccarella si è autosospeso dal Movimento nei giorni scorsi.