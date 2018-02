Elezioni: Renzi domani a Bari

(ANSA) - BARI, 15 FEB - Il segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, farà tappa a Bari domani, venerdì 16 febbraio, nell'ambito della campagna elettorale per le prossime elezioni.

L'ex premier incontrerà i candidati pugliesi in Parlamento, i dirigenti del Pd Puglia e i sostenitori del partito alle ore 11, nell'Officina degli esordi in via Crispi 5, nei pressi di piazza Garibaldi.