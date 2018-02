Dia Bari sequestra beni per 700mila euro

(ANSA) - BARI, 15 FEB - Beni ed immobili, un complesso aziendale e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 700.000 euro sono stati sequestrati dalla Direzione investigativa antimafia di Bari, con la collaborazione del Commissariato della Polizia di Stato di Cerignola, a Gerardo 'La Cola' Caggianelli, 59enne di Cerignola (Foggia), dedito principalmente a rapine e furti di ingentissimo valore.

L'uomo in passato è stato destinatario, tra l'altro, dell'ordinanza di custodia cautelare emessa, nel marzo 2016, dal Gip di Venezia, nell'ambito dell'operazione Wolkenbruch, con l'accusa di aver fatto parte di un sodalizio criminale con base a San Pietro in Casale (Bologna), allo scopo di commettere numerosi furti a imprese e riciclaggio di veicoli ricettati, in varie regioni italiane: Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e Toscana. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Bari su proposta del direttore della Dia. (ANSA).