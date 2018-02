Morto comandante vigili Bari: Emiliano, era servitore Stato

(ANSA) - BARI, 14 FEB - "L'improvvisa scomparsa di Nicola Marzulli mi addolora profondamente. Perdiamo un punto di riferimento della città di Bari, un servitore dello Stato, un uomo che con abnegazione ha sempre svolto il suo lavoro per il bene della comunità. Dietro la sua immagine rigorosa e sempre professionale c'era un uomo di grande gentilezza e umanità.

Qualità che oggi fanno avvertire la sua perdita come incolmabile. Alla famiglia, ai collaboratori, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giunga la mia vicinanza". Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per l'improvvisa scomparsa di Nicola Marzulli, comandante della Polizia municipale della città di Bari.

