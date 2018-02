Lega: imbrattato ingresso sede Salento

(ANSA) - LECCE, 14 FEB - Raid vandalico la notte scorsa a Martano (Lecce), contro la sede del comitato elettorale Lega Salvini premier, in piazza Assunta. Utilizzando vernice di colore rosso ignoti hanno imbrattato la vetrata del comitato. Il raid è stato compiuto alla vigilia della visita di Matteo Salvini di domani nel Salento per sostenere la candidatura di Andrea Caroppo al collegio uninominale Puglia 8 della Camera.

"Non intendo spendere una sola parola per far ulteriormente assurgere a notorietà - scrive Caroppo in una nota - gli imbecilli protagonisti del vile atto vandalico. Mi rivolgo alle altre forze politiche perché abbiano il coraggio di condannare senza riserve questi gesti. Da giorni infatti queste stesse forze politiche denunciano l'incombere di pericoli per la democrazia da destra mentre, invece, pare sia esattamente il contrario: da sinistra si inneggia alle foibe, si picchia un carabiniere e c'è anche chi prende a sputi un leader politico impedendogli di incontrare i suoi elettori e chi imbratta sedi politiche".