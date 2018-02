Decaro a figlie,amore non è mai violenza

(ANSA) - BARI, 14 FEB - "E' difficile dire cosa sia l'amore.

Ma è facilissimo dire cosa non è. Non è mai ricatto, non è mai sottomissione. L'amore non è MAI violenza". Lo scrive il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, in una lettera "sull'amore" indirizzata alle sue figlie, Giorgia e Chiara, in occasione di San Valentino. Nella lettera, che pubblica su Facebook insieme a una sua foto con le due ragazze, il sindaco aggiunge: "Se qualcuno proverà a farvi credere il contrario, magari stringendovi il polso un po' più forte, promettendo poi di non farlo più - scrive - voi promettetemi di non abbassare mai lo sguardo, promettetemi di non dire mai: forse è colpa mia.

Se succede una cosa del genere, promettetemi che lo pianterete lì dov'è". "L'amore non è come quelle canzoni" dove "c'è sempre qualcuno che sta male o che 'muore d'amore'. Può capitare di soffrire per amore, ma l'amore è soprattutto gioia, rispetto, voglia di stare bene insieme. E' libertà di essere voi stesse, così come siete oggi, libere e spensierate".