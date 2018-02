Sequestrate 9 t. sigarette a porto Bari

(ANSA) - BARI, 13 FEB - Nove tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, trasportati su un container scaricato da una motonave proveniente dalla Grecia, sono state sequestrate al porto di Bari da militari della guardia di finanza in collaborazione con funzionari dell'ufficio delle dogane. I primi sospetti sulla presenza del carico illecito sono scaturiti dall'esame dei documenti che hanno fatto emergere incongruenze sul destinatario e sul peso dichiarato del contenuto ufficiale, bicchieri di vetro provenienti dalla Georgia. L'esame del container con l'apparecchiatura radiogena 'Silhouette scanner' in uso all'Ufficio delle Dogane, ha confermato i sospetti delle Fiamme gialle, divenuti certezze al momento dell'apertura del container. Nascosti dietro un centinaio di cartoni contenenti bicchieri di vetro di pessima qualità, sono state rinvenute, accuratamente stoccate in scatole di cartone, nove tonnellate di sigarette marca Marble, sottoposte a sequestro per contrabbando.

