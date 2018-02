Aggredisce vicepreside,genitore si scusa

(ANSA) - FOGGIA, 13 FEB - Si è scusato tramite il suo avvocato e fa sapere di essere pentito l'uomo che sabato scorso ha aggredito e picchiato il vicepreside della scuola Murialdo di Foggia che aveva rimproverato il figlio, procurando al professore lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. "Il mio assistito - ha dichiarato l'avvocato Antonietta de Carlo - è pentito e chiede scusa a tutti. Non aveva intenzione di colpire il professore; non sa cosa gli sia accaduto". "E' profondamente pentito - conclude - e per questo chiede scusa a tutti. E lo faremo anche ufficialmente con una lettera".