Gabriella a Toffa, i capelli ricrescono

(ANSA) - BARI, 12 FEB - "Ciao Nadia ieri mi hai fatto emozionare. Tu sei una guerriera come me ora. Non preoccuparti per i capelli che crescono più forti e più lunghi di prima. Un bacione da Gabriella. Ti aspettiamo qui a Taranto". E' il video pubblicato sulla pagina web di 'Repubblica.it' Bari di Gabriella, la bambina che Nadia Toffa, raccontando in tv che ha avuto un cancro, ha voluto ringraziare per la forza che le ha dato. Gabriella le ha risposto con un videomessaggio inviato dalla sua mamma Paola. L'anno scorso la bimba, a sei anni, aveva raccontato ai microfoni della "Iena" Toffa la sua vita in corsia con il cancro. Il dottore le aveva suggerito di tagliare la lunga treccia perché stava perdendo i capelli a causa della chemio. E Gabriella aveva raccontato alla 'Iena' quanto era stato difficile per lei tagliarsi i capelli.