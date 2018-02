Meta-Moro vincono il festival

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente vincono il 68/o festival di Sanremo. Al secondo posto gli Stato Sociale con Una vita in vacanza e al terzo Annalisa con Il mondo prima di te. Ermal Meta, nato in Albania, all'età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, dove vive.