Torre traslata per far posto a strada

(ANSA) - BARI, 9 FEB - Avviato il sollevamento e spostamento della Torre "San Vincenzo", manufatto del 1500, che interferisce con i lavori di costruzione della nuova Variante di Palo del Colle, lungo la statale 96 "Barese". La struttura si trova nell'agro di Palo del Colle, a circa un chilometro e mezzo dal centro cittadino. Sul posto sono presenti i tecnici Anas, gli operai dell'impresa appaltatrice e di una ditta specializzata.

L'antica Torre era ubicata sul sedime della nuova strada e il suo spostamento, di circa 30 metri, prevede la sua conservazione tramite traslazione in direzione ovest.

Lo spostamento, preceduto nei mesi scorsi dal consolidamento delle murature mediante placcaggi metallici, viene effettuato su rotaie mediante martinetti idraulici posti a contrasto con la fondazione in calcestruzzo realizzata sotto la torre con una progressione di circa due metri al giorno per non indurre vibrazioni nel manufatto. La struttura, durante tutte le fasi, viene monitorata tramite strumentazione elettronica. (ANSA).