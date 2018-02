Migranti: fiocco azzurro in Cas Puglia

(ANSA) - SPINAZZOLA (BT), 9 FEB - Il suo nome è Prince, pesa poco meno di tre chili e segna il secondo fiocco azzurro del Centro di accoglienza straordinaria di un piccolo centro dell'Alta Murgia, il Cas di Spinazzola. Prince, nato ieri nell'ospedale di Altamura, nel barese, è il figlio di una coppia di ragazzi nigeriani, Doris Obano e Jolly Nosa, ospiti del centro per richiedenti protezione internazionale gestito dalla cooperativa Medihospes Società. I due, entrambi fuggiti dalla Nigeria e arrivati in Puglia dopo avere attraversato deserto e mare, si sono incontrati per la prima volta e innamorati proprio a Spinazzola. Proprio come era accaduto ad un'altra coppia di nigeriani ospiti dello stesso centro, Zachary e mamma Joy Aigbedion, genitori del piccolo Mattia Anthony, nato a settembre 2017. La commissione territoriale di Foggia deputata a esaminare le domande di richiesta di protezione internazionale l'ha riconosciuta solo a mamma Doris e il neo papà potrebbe essere rimpatriato.Jolly Nosa ha presentato ricorso al tribunale di Bari.