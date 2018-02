Bancomat sventrato, arrestato un barese

(ANSA) - MATERA, 9 FEB - Al termine delle indagini sul furto a Bernalda (Matera), lo scorso 4 novembre, di un bancomat sventrato con un escavatore e poi recuperato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) con all'interno circa 30 mila euro, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Cellamare (Bari) con l'accusa di furto aggravato e continuato in concorso con due persone da identificare. Stamani - secondo quanto illustrato in una conferenza stampa al Comando provinciale di Matera - i militari dell'Arma hanno eseguito l'ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip Angelo Onorati su richiesta del pm Rosanna De Fraia.