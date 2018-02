ANSA/ Sassaiole e cariche della polizia al cantiere Tap, feriti

(ANSA) - BARI, 9 FEB - Massi prelevati dai vicini muretti a secco e chiodi a tre punte disseminati lungo le strade che portano all'area del cantiere, nascosti sotto piccoli cespuglietti di erba: così è iniziata nella giornata di ieri l'azione dei 'No Tap' culminata, a partire dalle 5.30 di questa mattina, con sassaiole a più riprese e cariche della polizia. E a San Foca, marina di Melendugno, si sono così registrate nuove tensioni. Protagonista una cinquantina di persone che si oppongono alla realizzazione del terminale del gasdotto e le forze di polizia che presidiano la zona. Quattro persone - due guardie giurate e due manifestanti, un uomo e una donna - sono rimaste leggermente ferite. Gli scontri sono proseguiti a tratti e sono durati qualche ora. Il gruppetto 'No tap', per lo più composto da persone con i volti coperti, ha dapprima sbarrato l'accesso ai cancelli 4 e 5 del cantiere con barriere composte da grate e pietre, poi ha acceso falò e successivamente ha accerchiato i mezzi, tra cui un pullman dei carabinieri e veicoli dell'istituto privato di vigilanza Alma Roma, impedendo con la forza alle persone che erano a bordo di entrare nel cantiere.

Nell'azione di contenimento messa in atto dalle forze di polizia sono rimaste ferite le quattro persone. I manifestanti hanno iniziato a lanciare numerose pietre all'indirizzo dell'area cantiere, delle torri faro e dei mezzi presenti, danneggiando così auto della polizia, della Guardia di finanza e dell'Alma Roma. I mezzi di Tap con a bordo gli operai che avrebbero dovuto raggiungere il cantiere hanno fatto marcia indietro. Nel cantiere è stata sospesa ogni forma di attività e anche gli operai che si trovavano all'interno dell'area sono stati fatti allontanare. Gli attivisti, in più punti del cantiere e in più momenti, hanno preso di mira le forze dell'ordine lanciando sassi e costringendo gli agenti a ripararsi nelle proprie auto di servizio. Gli investigatori sono al lavoro per identificare i responsabili, "soggetti già noti perchè recidivi - fanno sapere dalla Questura - , tra cui ci sarebbero anche appartenenti all'area antagonista". In una nota, Tap denuncia "l'assenza delle condizioni di sicurezza e serenità necessarie per svolgere lavori regolarmente autorizzati". L'azienda "confida nel supporto delle autorità e delle istituzioni per garantire la ripresa dei lavori in adeguate situazioni di sicurezza". Quello che è avvenuto oggi è stato definito un fatto gravissimo dal ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda che su twitter ha commentato la notizia degli scontri.

"Solidarietà a operai e forze dell'ordine. E tutto - ha scritto il ministro - per un tubo di un metro di diametro che passa 16 metri sotto la costa. Incredibile". (ANSA).