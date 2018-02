Lavoro:in Puglia -4,9% infortuni mortali

(ANSA) - BARI, 8 FEB - Con una diminuzione del -4,9% nel 2017 la Puglia si colloca fra le regioni virtuose del Mezzogiorno che lo scorso anno hanno visto ridursi gli incidenti mortali sul lavoro come la Basilicata (-20%) e la Campania (-13,04%), in controtendenza alla media del Sud che ha invece un incremento del +7,21 % (fonte Open data Inail). Lo rende noto Confindustria Bari e Bat che oggi ha presentato con la direzione generale dell'Inail Puglia il Progetto "Safety Management" che offre consulenza e occasioni di formazione gratuita alle aziende per aiutarle ad adottare modelli avanzati di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E' stato sottolineato come "questi modelli di gestione siano un investimento vantaggioso per le imprese, perché consentono di ridurre gli infortuni, evitare danni reputazionali all'impresa, accrescerne efficienza e produttività, ottenere sconti sui premi assicurativi Inail ed anche ottenere i requisiti necessari per accedere ad appalti nazionali e comunitari".