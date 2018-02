Di notte vicino a casolare, allontanati

(ANSA) - MONTESCAGLIOSO (MATERA), 8 FEB - Due pregiudicati provenienti dalla provincia di Taranto, di 32 e 35 anni, sono stati proposti per l'applicazione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno, da Montescaglioso (Matera). I due - uno dei quali ha numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio - sono stati trovati dai Carabinieri, di notte, in un'auto nei pressi di un casolare, in una zona isolata.