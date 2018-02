Bossoli in mercato Bari,reazione sindaco

(ANSA) - BARI, 7 FEB - Il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, con un video su Facebook affronta a muso duro la criminalità locale e, mostrando alcuni proiettili (che qualcuno ha lasciato vicino alla cabina elettrica del mercato, nel quartiere Libertà), spiega "ai parassiti di questa città" che "non ci fanno paura" e dice che, dal momento che i proiettili somigliano a "supposte, per me loro sanno dove se li possono mettere". Decaro parla dell'installazione delle telecamere nel quartiere Libertà, dove il video postato su Fb è girato, dentro e fuori i box per "dare maggiore sicurezza agli operatori mercatali" che ora, "stranamente", dice il sindaco, non vogliono più collaborare.

Decaro spiega che nei giorni scorsi sono stati trovati dei buchi in una saracinesca del mercato e "stamattina questi proiettili sono stati accuratamente posizionati vicino alla cabina elettrica", all'ingresso del mercato. Alla fine del video il sindaco annuncia che sta portando i proiettili in questura.