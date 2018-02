Emiliano, non giochiamo su sconfitta Pd

(ANSA) - BARI, 6 FEB - "Ci stiamo mettendo la faccia. Queste liste non sono fatte per perdere, ma per vincere. A Roma qualcuno si chiede, tra quelli che moriranno di tattica, perché in Puglia, dove potrebbero giocare sulla nostra sconfitta, si stanno impegnando tanto. Perché hanno fatto le liste così forti? Perché noi siamo leali, noi le cose le diciamo in pubblico, nelle riunioni e mai nei corridoi". Così il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte democratico, Michele Emiliano, intervenendo stasera a Bari alla presentazione dei candidati del Pd in Parlamento.

Emiliano ha ribadito che "questa lealtà è la forza del Pd".

Per il presidente della Regione Puglia "è un errore gravissimo sabotare il Pd solo perché non si è d'accordo con la sua attuale guida". Poi ha detto di essere consapevole "che perfino convincere i parenti a votare Pd in questa campagna elettorale è dura, ma impegnatevi e spiegate loro che anche avendo antipatia per qualcuno, non è non votando il Pd che si rende il conto a quel qualcuno"".