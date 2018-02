Incidenti stradali: un morto nel Barese

(ANSA) - BARI, 4 FEB - Incidente mortale, nella notte, sulla statale 16 in agro di Bisceglie. Per cause da accertare, una Volkswagen Tiguan è finita fuori strada procurando la morte di uno degli occupanti dell'auto: Nicola Castellano di 37 anni.

Nell'incidente sono rimaste ferite altre due persone: il conducente, di 34 anni, sottoposto a esami del sangue che hanno accertato la presenza di un tasso alcolemico superiore al consentito, e una donna giovane.

Sulla vicenda indagano i carabinieri che, dopo aver ricevuto l'esito delle analisi del sangue, hanno arrestato il conducente dell'auto con l'accusa di omicidio stradale.