Tagliate 400 querce in Parco Gargano

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 3 FEB - Più di 400 querce protette, alcune delle quali secolari, sono state tagliate in località 'Difesa' del Parco Nazionale del Gargano.

Tre persone sono state per questo arrestate dai carabinieri della compagnia di San Giovanni Rotondo. Gli arrestati sono Angelo Martino, 49enne allevatore e pregiudicato della zona, il nipote Emanuele Martino di 35 anni, anch'egli allevatore e con diversi precedenti di polizia, e Matteo Ramunno, di 46, operaio.

Sono accusati, a vario titolo, di furto aggravato, ricettazione, danneggiamento aggravato e distruzione di bellezze naturali.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, che ha visto l'impiego dei Cacciatori di Sardegna, i militari hanno sorpreso in flagranza di reato i tre malviventi mentre caricavano su due carrelli le sezioni di tronco di numerosi alberi della specie "Quercina" che avevano tagliato in precedenza. Gli arrestati avevano aperto una "pista forestale" per circa 10.000 metri, con una lunghezza media di 2,5 metri.