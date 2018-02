Rfi:Lecce-Bari,chiusi 2 passaggi livello

(ANSA) - BARI, 2 FEB - Chiudono i passaggi a livello di via Tuppina e di via Tenente, nel territorio di Fasano (Brindisi).

Lo rende noto un comunicato di Rfi secondo cui non ci saranno così "più attese davanti alle sbarre: gli automobilisti possono ora utilizzare il nuovo cavalcaferrovia a doppio senso di marcia realizzato da RFI e servirsi di una nuova strada che collega il cavalcavia con il vicino passaggio a livello di via Tenente".

"Le opere - si legge nel comunicato - innalzeranno gli standard di sicurezza e di regolarità della circolazione ferroviaria oltre a migliorare la viabilità nella zona".(ANSA).