Matera: tour con grimaldelli, denunciato

(ANSA) - MATERA, 2 FEB - Un pregiudicato di 45 anni, residente in provincia di Taranto, è stato denunciato in stato di libertà alla magistratura dopo che nella sua auto, fermata a Matera, i Carabinieri hanno trovato strumenti utilizzare per l'effrazione. Durante controlli eseguiti in città, l'uomo è stato notato più volte in un arco di tempo di alcune ore mentre si aggirava in alcune zone dell'abitato.