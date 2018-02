Libri: Emiliano, noi grande investimento

(ANSA) - BARI, 1 FEB - "Credo si tratti del più grande investimento in cultura popolare nella storia d'Italia". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha presentato a Bari il progetto 'Community Library', iniziativa con cui vengono stanziati 120mln di euro per finanziare più di 110 biblioteche di comunità e il restauro dei beni culturali in cui queste troveranno posto. Oggi sono già stati firmati i primi contratti con i Comuni che hanno presentato i progetti, con cui sarà possibile "riempire di contenuti il contenitore. Si tratta- ha detto Emiliano - di dare la possibilità a tutti i Comuni che rientreranno in graduatoria di investire una somma incredibile, dedicata soprattutto alla possibilità, da parte di ciascun cittadino pugliese, di accedere alla cultura in forme moderne e tradizionali. Quindi tra biblioteche dove vengono custoditi i volumi importantissimi che rappresentano la storia della cultura mondiale, ma anche con nuove tecnologie, tecniche, integrazioni tra scuole e istituzioni culturali".